Il trio del sassofonista inglese John Surman in concerto al Teatro Forma con “Invisible Threads”

Fuori programma domenica 17 marzo, alle 20,00, al Teatro Forma a Bari, l’Associazione ‘Nel Gioco del Jazz’ presenta il trio del sassofonista e clarinettista inglese John Surman con il suo ultimo lavoro per l’etichetta ECM “Invisible Threads”.

Il grande musicista presenta un nuovo affascinante terzetto con il pianista brasiliano Nelson Ayres e il vibrafonista statunitenseRob Waring, che occasionalmente passa alla marimba su alcuni brani, con un programma di composizioni accattivanti i cui temi evocativi invitano a sottili interazioni strumentali.

John Surman è stato definito dalla critica internazionale come uno dei principali innovatori nel definire il ruolo del sassofono nella musica moderna e, nella sua capacità di fondere alcuni dei metodi e delle trame del jazz moderno con una sensibilità tutta inglese, Surman è un vero originale.

Nei quasi sessant’anni di attività i viaggi in giro per il mondo hanno contribuito a rendere la sua musica una poesia di luoghi e paesaggi. La carriera di Surman è stata contraddistinta da ampiezza e cambiamento ma anche dal parallelo filone di continuità.

In questo concerto il sassofonista presenta con un nuovo progetto, un trio nato pochi anni fa con un accostamento originale e intercontinentale. Il nuovo CD “Invisible Threads“, con i suoi 12 brani, sottolinea quei fili invisibili che nelle parole di Surman sono semplicemente la musica che unisce musicisti apparentemente così lontani come stile e derivazione culturale, allargandosi poi allo stesso pubblico. La band di questi veterani musicisti unisce abilità di improvvisazione con complessità ritmiche in una musica fluente e pulsante.

Costo biglietto: 25,00 euro

La rassegna musicale 2018/2019 dell’Associazione musicale ‘Nel Gioco del Jazz’ si concluderà il 30 aprile con l’ultimo concerto in abbonamento, “Jazzavetes”, che sarà un tributo all’attore, regista e sceneggiatore statunitense John Cassavetes.

Per aggiornarsi su tutti gli eventi dell’Associazione è possibile scaricare l’APP dal sito ufficiale, www.nelgiocodeljazz.it, Google Store, Facebook e da tutti i dispositivi tablet, smartphone e iphone.

Biglietti in vendita presso CENTRO MUSICA – C.so Vitt. Emanuele 165 – Bari - tel.

0805211777, botteghino Teatro Forma (dalle 10,00 alle 18,00) o chiamando

l’Associazione “Nel Gioco del Jazz” al 3389031130 o scrivendo ad info@nelgiocodeljazz.it.