Trip709 in prima visione tv con Caparezza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Trip 709” il documentario che narra la "prigionia" di Caparezza, artista pugliese di #Molfetta, attraverso un percorso di autoanalisi ed e il tour spettacolare dell'album 'Prisoner 709 live' che ha registrato il tutto esaurito in tutto lo stivale, su VH1, canale 67 dtt, canale 22 tivusat. Caparezza una serata tutta per lui venerdì 4 gennaio 2019. Alle ore 20 il Best of dei suoi video e a seguire, alle 21.10, “Trip 709” documentario che racconta l’ultima tournèe di Caparezza: in prima visione tv, i retroscena, le immagini backstage e i momenti più emozionanti del Prisoner 709 Tour. “Dietro le quinte di questo spettacolo – racconta Caparezza riguardo i suoi concerti – c’è il lavoro di moltissime persone… Tutte a dare il loro contributo perchè io possa esprimere la mia creatività. Dietro uno spettacolo come questo c’è un grande lavoro, un lavoro contagioso che cresce e si espande fino a coinvolgere i promoter, gli addetti alla sicurezza, gli albergatori e persino i venditori di panini appostati in strada. Chi entra in contatto con la mia realtà spesso mi dice che sembriamo una famiglia. In fondo lo siamo perchè ci conosciamo da anni, abbiamo superato insieme molti ostacoli, ci vogliamo bene e usiamo lo stesso bagno”. “Trip 709” è il documentario disponibile in dvd con la versione fisica di “Prisoner 709 Live”, il secondo album dal vivo di Caparezza. Potrete vedere – o rivedere! – il film venerdì 4 gennaio su VH1, canale 67 dtt o in streaming sul sito www.VH1.it