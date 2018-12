Al Teatro Kismet di Bari in scena lo spettacolo per bambini 'Tripula, viaggio in mongolfiera'

Hai mai fatto un giro in mongolfiera stando fermo in un teatro?

Domenica 30 dicembre alle ore 17.30 e alle 19.00 non puoi perdere TRIPULA, un vero e proprio viaggio a bordo di una mongolfiera attraverso cieli inesplorati.

Tripula, viaggio in mongolfiera _ da 5 anni al Teatro Kismet



A ricrearla letteralmente sulla scena e gonfiarla insieme agli spettatori per dare il via a questo bizzarro viaggio, sono Jordi Palet, Jordi Farrés e Pep Farrés della compagnia spagnola Farrés Brothers i cia che, dal 2002, crea spettacoli dedicati alle famiglie.

Nel ventre di questa colorata mongolfiera, la compagnia inanella tecniche teatrali diversissime che spaziano dal teatro delle marionette alle ombre cinesi, dai giochi di luce a quelli sonori, e accompagnano lo spettatore fino a un inaspettato atterraggio.

E se, una volta usciti da questo meraviglioso mezzo di trasporto, il mondo non fosse più lo stesso?



Biglietti 8/10 €

Info 080 579 7667

Posti limitati!