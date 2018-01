"Trofeo Città di Bari": allo Stadio del Nuoto i migliori giovani talenti della pallanuoto per la IV edizione della manifestazione sportiva

Venerdì 5 gennaio, la quarta edizione del Trofeo Città di Bari, la manifestazione sportiva di pallanuoto organizzata dalla società Waterpolo Bari, con il sostegno dell’assessorato allo Sport, che vedrà in vasca le società più quotate del panorama nazionale e buona parte dei migliori giovani pallanuotisti italiani.

Nello Stadio del Nuoto si sfideranno le sezioni Under 17 di alcune tra le formazioni storiche della pallanuoto italiana, dotate dei migliori vivai e di talenti già schierati in prima squadra: Posillipo Napoli, Zero 9 Roma, Lazio Nuoto, Sport Project, Payton e Waterpolo Bari. Le squadre saranno suddivise in due gironi da tre e, dopo le gare eliminatorie, si affronteranno nelle semifinali e nelle finali in programma sabato 6 gennaio.

Di seguito il programma del Trofeo Città di Bari:

Girone A: Lazio Nuoto, Waterpolo Bari, Sport Project

Girone B: Posillipo Napoli, Zero 9 Roma, Payton Bari

Venerdì 5 gennaio

- Posillipo - Payton (ore 11.30)

- Waterpolo Bari - Sport Project (ore 13)

- Roma Zero 9 - Payton (ore 15)

- Lazio Nuoto - Sport Project (ore 16.30)

- Posillipo Napoli - Rom Zero Nove (ore 18.30)

- Waterpolo Bari - Lazio Nuoto (ore 20)

Sabato 6 gennaio

- semifinale 1: 1° girone A - 2° girone B (ore 8)

- semifinale 2: 1° girone B - 2° girone A (ore 9.30)

- finale 5° e 6° posto: 3° girone A - 3° girone B (ore 11)

- finale 3°- 4° posto: perdente semifinale 1 - perdente semifinale 2 (ore 12.30)

- finale 1°-2° posto: vincenti delle due semifinali (ore 14).

L’ingresso allo Stadio del Nuoto è libero.