Ad Alberobello la 16^ edizione Trofeo "Eracle - Memorial Vito Palmisano"

E' prevista per domenica 1 marzo la 16ma edizione del trofeo «Eracle - Memorial Vito Palmisano», cronometro a coppie di mountain bike.

L'appuntamento è organizzato dall'Asd Eracle MTB di Alberobello in collaborazione con l'assessorato allo Sport.

Una gara cross country di bellezza unica per il territorio attraversato dai bikers, tra i boschi e i tratturi caratteristici della zona dei Trulli ricadenti sia nel territorio di Alberobello che in quello di Martina Franca per complessivi 17,1 chilometri con partenza e arrivo fissati all’interno del Camping Bosco Selva, cuore pulsante di tutto lo svolgimento della manifestazione aperta anche alle bici a pedalata assistita.

Il merito di questa gara innovativa spetta all’Associazione Eracle che nasce nel novembre del 1995 unendo la passione per la mountain bike di alcuni bikers alberobellesi ed altri della vicina città di Noci. Il compianto presidente, Vito Palmisano, riuscì a portare in pochi anni l'associazione a distinguersi come società di riferimento della mountain bike con l’aiuto dei suoi ottimi collaboratori.

Alla base di tanto lavoro nel dietro le quinte, c’è uno scopo ben preciso: sostenere con gli introiti delle iscrizioni la ricerca scientifica per la cura della fibrosi cistica in collaborazione con la Proloco e la delegazione fibrosi cistica di Alberobello. La novità di quest’anno è l’inserimento come gara jolly nel circuito Challenge XCO Puglia

L’iscrizione alla manifestazione dovrà pervenire per i tesserati della F.C.I tramite la procedura informatica federale del Fattore K (ID Gara 153266) entro le 12:00 di sabato 29 febbraio e in contemporanea sul portale ICRON comunicando nominativi della coppia. I tesserati appartenenti agli enti di promozione sportiva devono comunicare i propri dati sul portale ICRON comunicando i nominativi della coppia. La quota di iscrizione prevista solo per gli amatori è di 15 euro più 3 euro (noleggio numero e chip) per atleta. La quota può essere versata la mattina della gara entro le 8:00 oppure ICRON.IT IBAN – Bonifico intestato a Tempogara srls, IBAN IT88Z0542441520000001002757 oppure mediante PAYPAL entro le 12:00 di venerdì 28 febbraio.

La gara avrà anche iniziative collaterali. Per tutta la mattina, infatti, il Camping Bosco Selva ospiterà laboratori e attività per i più piccoli che saranno tenute da varie associazioni del territorio. Sempre per i più piccoli sarà allestito, sempre all'interno della zona Camping Bosco Selva, un percorso di mountain bike. Al termine della manifestazione ci sarà un'estrazione con in palio una Mountain Bike.