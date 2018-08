Ad Alberobello la sesta edizione del trofeo "Sylva Arboris Belli-Memorial Ginetta Ruggieri", il tradizionale appuntamento giovanile di fine estate

Si terrà domenica 26 agosto ad Alberobello la sesta edizione del trofeo «Sylva Arboris Belli-Memorial Ginetta Ruggieri», tradizionale appuntamento giovanile di fine estate. La gara, organizzata dalla Spes Alberobello con il patrocinio del Comune, si terrà su un anello misto tra zona urbana ed extra urbana di 5 chilometri con saliscendi, diverse curve e la presenza a metà circuito della salita Monte della Guardia (muro di 500 metri al 9%) per le categorie esordienti, mentre per i giovanissimi ci sarà un anello cittadino in pieno centro ad Alberobello. La prima partenza è fissata alle 15. Si prevedono circa 160 iscritti con presenze anche da Marche e Abruzzo. Intanto i giovanissimi del vivaio della squadra alberobellese, domenica 19 agosto, hanno stravinto a Lagonegro, conquistando il primo posto di società nel trofeo «Monte Sirino Sci MTB». Il vivaio di giovani promesse è guidato da un ex professionista doc, l’alberobellese Leonardo Piepoli. I piccoli della Spes, tutti tra gli 8 e 12 anni, a Lagonegro hanno dominato in tutte le batterie e in alcuni casi fatto en plein di piazzamenti sul podio. Qualche settimana c’è stata anche la classifica a squadre a Montesano Salentino. La squadra è composta da Andrea Piepoli, 8 anni; Megan Pugliese, 8 anni; Daniele Fato, 8 anni; Antonio Lippolis, 8 anni; Fabio Colaprico, 9 anni; Alessandro Antonacci, 9 anni; Riccardo Lacatena, 9 anni; Edoardo Lillo, 10 anni; Andrea Veneziano, 10 anni, Martino Curri, 10 anni; Leo Bruno, 11 anni; Dario Cammisa, 11 anni; Yanis Piepoli, 11 anni; Andrea Masciulli, 12 anni.