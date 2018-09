Trulli Tales, ad Alberobello i festeggiamenti per i 100 giorni della serie di animazione

Tutto pronto ad Alberobello per domenica 30 settembre e i festeggiamenti dei 100 giorni di programmazione di «Trulli Tales. Le Avventure dei Trullalleri» su Rai Yoyo, la serie di animazione in 2D, per bambini dai 4 agli 8 anni, ambientata ad Alberobello e ideata dalle sorelle Fiorella e Maria Elena Congedo, prodotta da Domenico Procacci con la sua Fandango TV insieme a Rai Fiction, Congedo Culturarte, Gaumont Animation e Groupe PVP.

Per celebrare la ricorrenza sono previsti giornalisti da ogni parte del mondo che parteciperanno alla conferenza stampa del cartone che si svolgerà in mattinata, alle ore 10.30, presso il museo del territorio.

La giornata di festa proseguirà nel pomeriggio alle ore 16.00 con lezioni di cucina per adulti e bambini e la rappresentazione degli antichi mestieri che coinvolgeranno tutta la Comunità alberobellese e i piccoli studenti dell’istituto Comprensivo «Morea-Tinelli». L’appuntamento è ad Aia Piccola dove il pomeriggio di giochi si protrarrà fino a sera per chiudersi con la pizzica.

In caso di pioggia tutte le attività si svolgeranno presso l’ex Conceria.

L’evento è organizzato da Congedo Culturarte in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Promozione, Apulia Film Commission e Comune di Alberobello.