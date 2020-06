Tudo Bem, Accardi 4et a Palazzo Pesce

Venerdì 14 agosto 2020 alle ore 20.45 (I set) e 22.30 (II set) a Palazzo Pesce risuonano le note calde e passionali di Tudo Bem, il quartetto formato da Aldo Di Caterino al flauto, Guido Di Leone alla chitarra, Pierluigi Balducci al basso e Fabio Accardi alla batteria.



Un concerto in Puglia per fare un viaggio Oltreoceano e immergersi nei colori e nei suoni della cultura carioca. Il Brasile, insieme a Cuba e agli States, è uno dei luoghi musicalmente più felici del pianeta: una civiltà unica, ricca, fertile, incredibilmente capace di coniugare l’elemento popolare con quello colto, senza perdere mai di vista gli slanci arditi e le venature malinconiche.



Spinto dalla passione per questa cultura il Quartetto Tudo Bem, alias Guido Di Leone, Aldo Di Caterino, Pierluigi Balducci e Fabio Accardi, intreccia un percorso musicale molto particolare, che condurrà il pubblico tra pagine immortali di grandi autori brasiliani sia di nascita sia di adozione, le grandi “canzoni non cantate” di Pedro Barroso, Antônio Carlos Jobim, Marcos Valle, Chico Buarque e Lyle Mays. Un arcipelago strumentale che sarà costellato anche da loro composizioni originali.



Una serata, quella della vigilia del Ferragosto, per (ri)scoprire le tinte e le sfumature del Brasile fra le pietre bianche e il giardino tropicale della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.