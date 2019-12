A Rigenera lo spettacolo danzato per i più piccoli “Tutina e il cervo” di QuaLiBò

La rassegna “A Maglie Larghe”, diretta da Alessandra Gaeta, prosegue con il terzo appuntamento in cartellone il 15 dicembre alle ore 18:00 con lo spettacolo “Tutina e il cervo” a cura della compagnia QuaLiBò. Una delle novità dell’edizione 2019-2020 della rassegna che, per la prima volta, propone una performance dedicata ad un target di bambini, e quindi alle famiglie, al fine di incrementare e diversificare il pubblico. L’idea è quella di creare delle possibilità di sensibilizzazione ai linguaggi teatrali anche per i più piccoli, credendo fortemente nel ruolo educativo, poetico ed immaginativo della messa in scena.

Una narrazione danzata di e con Maristella Tanzi e Francesca Giglio: una piccola storia di scoperte, raccontata con uno stile semplice, ironico e poetico. Creata per bambini e bambine dai 2 ai 5 anni, gioca con il tema del piacere della scoperta e dell’incontro attraverso l’espressività corporea e il riutilizzo di oggetti di uso quotidiano.

“Tutina e il cervo” racconta della naturale inclinazione dei bambini all’esplorazione. Della curiosità che si trasforma in stupore e meraviglia, della fiducia e dell’apertura all’incontro. Un piccolo viaggio in cui i bambini e le bambine potranno riconoscere lo slancio vitale e la propensione all’avventura che gli appartiene. A fine spettacolo i due personaggi invitano i bambini e le bambine sulla scena e li coinvolgono in un gioco libero e divertente. Un momento in cui i piccoli possono interagire con i personaggi, entrare nella storia e lasciare il proprio segno.

Sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 8 euro (con un ridotto di 7 euro per addetti ai lavori ed allievi delle scuole di danza e teatro) o l’abbonamento all’intera rassegna pari a 28 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per prenotazioni è possibile rivolgersi alla mail factorhill.fh@gmail.com oppure ai numeri 3385905769 – 3338749396. I biglietti sono acquistabili presso il Bookshop del Lab. Urbano Rigenera (Viale delle Resistenza, Palo del Colle) il giovedì e venerdì dalle 19:00 alle 20:30.

Programma

“A Maglie Larghe” – Rassegna di Arti Performative

NOVEMBRE:

(11-14nov #PERMANENZaRTISTICA) - 15 novembre HUMAN DESIGN - Natalie Wagner ( * NPDP diretto da Ezio Schiavulli) - ore 19:30, Lab Urbano Rigenera, Palo del Colle

(22-23 novembre workshop con allieve scuole di danza) - 24 novembre YELLOW LIMBO - Alessandra Gaeta - ore 21:00, Lab Urbano Rigenera - Palo del Colle

DICEMBRE:

· 15 dicembre TUTINA E IL CERVO – Qualibò - ore 18:00, Lab Urbano Rigenera, Palo del Colle

GENNAIO:

· (10-11 workshop con allieve scuole di danza) - 12 gennaio PINK ELEPHANT - SIRO GUGLIELMI - ore 21:00, Lab Urbano Rigenera, Palo del Colle

· (24-25 workshop con allieve scuole di danza) - 26 gennaio HOME 2.0 – Chiara Zilli - ore 21:00, Lab Urbano Rigenera, Palo del Colle