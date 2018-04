Alla Casa di Pulcinella gli spettacoli per ragazzi e bambini "Tutina e il cervo e Si può!"

Si conclude anche per questo anno la fortunata rassegna di teatro per ragazzi organizzata dal Granteatrino. Un’altra stagione di successo che quasi ogni domenica ha registrato il tutto esaurito nel suggestivo teatro Casa di Pulcinella.

Domenica prossima 8 aprile ultimo spettacolo

In scena lo spettacolo delle compagnie di danza Qualibò e Boaonda

Domenica 8 aprile ultimo spettacolo e, come da tradizione vuole, tutti presenti alle 16.00 con la merenda per i bambini servita dalla pro loco di Castelfranco, alle ore 17.00 prenderà il via lo spettacolo messo in scena da Il Marchingegno dedicato ai clowns.

Tutina e il Cervo

narrazione danzata

di e con Maristella Tanzi e Francesca Giglio

musiche Nico Masciullo

luci Lisa Masellis

compagnia QuaLiBò

Tutina è una piccola esploratrice del mondo.

Il cervo è guardingo, perlustra tutto intorno e fiuta l'aria....

Chi si assomiglia si piglia! Tutina e il cervo si pigliano tantissimo. E’

chiaro, prima devono annusarsi, guardarsi, avvicinarsi e capirsi. Ma poi stare insieme è un gran sollazzo!

Tutina e il Cervo è una piccola storia di scoperte, raccontata con uno stile semplice, ironico e poetico. Creata per bambini e bambine dai 2 ai 5 anni, gioca con il tema del piacere della scoperta e dell’incontro attraverso l’espressività corporea e il riutilizzo di oggetti di uso quotidiano.

SI PUÒ!

Ideazione e danza Teresa Tota

Luci/Advisor Lisa Masellis

“Si Può!” è il tentativo ostinato di un curioso personaggio, apparentemente preciso e super organizzato, di presentare la propria performance. Non tutto andrà come programmato, imprevisti vari ostacoleranno la messa in scena del lavoro, ma piuttosto che scoraggiare, i problemi che di volta in volta dovranno essere risolti, rappresenteranno un’occasione per sperimentare il proprio ingegno.

L’imprevisto come scoperta dei propri limiti e delle proprie risorse, l’imprevisto come possibilità di trasformazione, l’imprevisto come occasione per mettersi in gioco.