A Mola di Bari presso l'Associazione Alma Terra il reading poetico-musicale "Ho tutte le carte in regola"

Si terrà venerdì 13 aprile 2018 alle ore 19:30 presso l’associazione Alma Terra a Mola di Bari in via Tripoli, 19 il reading poetico-musicale da titolo “Ho TUTTE LE CARTE IN REGOLA”, con Antonella VAIRANO, Antonio ROTONDO e Giuseppe DE TRIZIO.

Introduce l’evento Rosa COLELLA.

Ho TUTTE LE CARTE IN REGOLA è un reading poetico musicale che trae ispirazione dal titolo di un brano di Piero Ciampi, cantautore e poeta livornese.

''Ha tutte le carte in regole per essere un artista. Ha un carattere melanconico, beve come un irlandese. Se incontra un disperato non chiede spiegazioni...''

I poeti Antonella VAIRANO e Antonio ROTONDO leggeranno alcune delle loro poesie tratte dalle rispettive raccolte “29 Note” e “Le 12 LuNe” che parlano, tra l’altro, d'Amore. L'amore che si fa materia, verità vorticosa per mezzo della poesia. Attraverseranno le diverse declinazioni di questo angelo e demone. L'amore e la sua

esaltazione che innalza ed inneggia alla vita, l'amore e la sua forza distruttiva che ti schianta al suolo fermo ed impenitente.

Ad accompagnare i due poeti ci saranno intermezzi musicali di Giuseppe DE TRIZIO chitarrista, compositore ed attore, fondatore del gruppo italiano Radicanto

Sarà 'la Musica' di questo reading che renderà magiche le Parole con la straordinaria dimensione del suono.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 393 1520255.