A Corato la Breathing Art Company in "Tutte le donne di William"

“Abbiamo voluto far parlare i corpi delle donne, raccontare l’amore, gridare la passione, sperimentare, giocare con le danzatrici, ricercare un linguaggio nuovo per far parlare di William, il nostro William. La danza, i corpi… i corpi, l’amore… l’amore e la morte. Desdemona, Ofelia, Lady Macbeth e Giulietta ci raccontano le loro storie, le nostre storie. I corpi si ribellano alla violenza, l’ordine viene distrutto dall’eccesso di amore, amore viziato per la donna. Il lavoro coreografico incalza fino alla sua stessa distruzione, la partitura si perde e rimangono esseri umani, solo corpi soli.” (Breathing Art Company)

Breathing Art Company

TUTTE LE DONNE DI WILLIAM

assistente alle coreografie Ilaria Lacriola; musiche Ivan Iusco

con Ilaria Lacriola, Rita Giannuzzi, Giovanna Lasciarrea, Roberta Chiarelli, Maria Shurkahl

coreografie e regia SIMONA DE TULLIO