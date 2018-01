"Tutte le donne di William", Una produzione di danza della Breathing Art Company in scena al Teatro Rossini di Gioia del Colle

Una produzione di danza della Breathing Art Company che ha debuttato a Bari all'interno del mese shakespeariano. Dopo le tappe in Usa, lo spettacolo firmato da Simona De Tullio torna in Puglia con un cast formato da Ilaria Lacriola, Rita Giannuzzi, Marianna D'Agostino, Liliana Gelao e Francesco L'Abbate.



In scena le quattro donne dell'universo Shakespeariano, Lady Macbeth, Desdemona, Giulietta, Ofelia, che guideranno lo spettatore in un viaggio intimo nelle loro storie d'amore e morte. Amore violento che porta all’estremo, alla cecità, alla tragedia. Amore violento che porta al dramma shakesperiano odierno, il femminicidio.



Le donne di Shakespeare sono sempre in conflitto, esplicito o tacito, nei confronti del potere maschile: un vecchio padre autoritario, un marito dispotico, un principe tiranno, una comunità ottusa, una città divisa in fazioni, un ordine sociale, perfino la potenza d’un Impero…



Assistente alle coreografie Ilaria Lacriola

Musiche Ivan Iusco



Coreografie e regia Simona De Tullio