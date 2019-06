All’Anfiteatro della Pace di Bari lo spettacolo “Tutti al mare”

Giovedì 13 giugno alle 21, all’Anfiteatro della Pace di Bari, per il primo appuntamento della rassegna teatrale “risate baresi”, il gruppo teatrale “La compagnia degli amici” porterà in scena “Tutti al mare” commedia brillante, in chiave comica, scritta e diretta da Giulia Fornarelli.

Divisa in tre scene, suddivise in due atti, la storia racconta di una famiglia popolare barese a mare nel giorno di Ferragosto. Questa si appresta ad affrontare la festività estiva che trascorrerà nella località brindisina Torre Canne, meta ambita da molti vacanzieri del capoluogo di regione. Dalla mattina presto la famiglia “si mette al lavoro” per la giornata al mare, tra organizzazione del pranzo e carico dell’auto. Dopo varie peripezie, per via del traffico su strada e giunti finalmente in un’affollata spiaggia libera, coniugi e figli si imbattono in una coppia di concittadini, restii alla loro eccessiva confidenza.

La compagnia degli amici è attiva da dieci anni, con numerosi spettacolo teatrali e attività nel settore televisivo e web. Per questo spettacolo, portato in scena per la prima volta nel 2015, sono impegnati oltre la stessa Fornarelli, che veste i panni della moglie e mamma, anche Vito Bottalico, Rossana Amodeo, Emma Di Taranto, Donato Genchi, Pietro Lattanzi, Giacomo Picci, Antonio Groia, Luigi Piscopo e Rosalba Ortini.

Anfiteatro della Pace – Via Natale Loiacono, 20 – Bari

Infoline: 3512261088

Inizio spettacolo: 21:00