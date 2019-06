“Tutti uniti per Gabriele Arcangelo” su CanaleCento LaRadio

Martedì 18 Giugno ore 9:20 su CanaleCento LaRadio direttore Roberto De Marinis ci sarà un 'Programma' dedicato a: "GABRIELE UN BAMBINO MERAVIGLIOSO" con la mamma Stefania Natalina Piemontese promotrice del progetto atto ad aiutare il piccolo affetto da autismo ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione di tanti altri bambini affetti dalla stessa patologia. Ospiti in studio: prof.Nicola Cutino (storiografo- linguista), Michele Fanelli (Circolo Acli Dalfino - Bari), Crescenza Caradonna (scrittrice), dottor Francesco Ferrieri, collegamenti telefonici con Vincenzo Strippoli (attore-regista) e Antonella Genga (attrice dei MUDU'). "GABRIELE TENIAMOLO PER MANO LUI NON HA CHIESTO ALLA VITA DI ESSERE AUTISTICO ED IO COME MADRE NON RINNEGHERO' MAI CHE DONO LUI SIA PER ME E CHE ESEMPIO DI VOGLIA DI AMORE E' PER TUTTI" Stefania "Io felice nel mondo dei segni…perchè la vita è un dono" Cresy “Tutti uniti per Gabriele Arcangelo” su RadioCanale100 Diffusione: radio Copertura territoriale: Bari – Valle d’Itria e sud est barese – Palese (BA) – Mottola e Gioia del Colle Frequenza: 94,9 MHz-94,5 MHz-103,4 MHz-105,0 MHz #CresyComunicazioni #pugliadaamareonline contatti/info: PUGLIA D'AMARE QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE pugliadaamareonline @gmail.com Sito Web: pugliadaamare.wordpress.com