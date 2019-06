Nello Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta dimostrazioni, giochi e attività sportive per grandi e piccini

Il 9 giugno al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta sarà una domenica a tutto sport. Il centro commerciale ospiterà, infatti, un’anteprima della seconda edizione di “The Italian Championship for Natural Bodybuilding & Fitness”, in programma a Molfetta il 22 giugno e organizzata da FNBB Italia.

Sarà una grande giornata di sport, con la mattina interamente dedicata a bambini e ragazzi e il pomeriggio le dimostrazioni effettuate da atleti agonisti di diverse fasce di età.

Il programma della mattina prevede, a partire dalle 11.30, prove di coordinazione e velocità sotto forma di circuito a corsie per bambini delle scuole elementari. Inoltre è prevista una dimostrazione effettuata da giovanissimi atleti delle discipline sportive del karate, judo e ju jitsu. Il pomeriggio, a partire dalle 16, si terranno le dimostrazioni degli agonisti di varie discipline: lotta, judo, karate, mix defence (sistemi di difesa personale), powerlifting, posing di body building. Previsti, inoltre, per tutta la giornata giochi e circuiti di avviamento allo sport per bambini in età prescolare con coinvolgimento dei piccoli presenti con le proprie famiglie nel centro commerciale.

“Lo sport è un grande aggregatore e come tale riteniamo debba trovare spazio nel nostro centro commerciale, che ha l’aggregazione come tema principale di ogni nostra iniziativa”, sottolinea Domenico Mele, direttore del Gran Shopping Mongolfiera. “Inoltre ci fa sempre piacere quando possiamo dare visibilità alle iniziative delle realtà del nostro territorio. Quello del 22 giugno sarà un grande evento e ci faceva piacere poter ospitare questa anteprima. Invitiamo le famiglie a portare i loro bambini al centro per far vivere l’esperienza dello sport intesa come gioco e puro divertimento”.