'Two per tu', Il corpo nella voce - con Leandro Annese e Silvana Kühtz a Mariotto

Quando un'idea diventa voce e corpo l'emozione è tanta. Un processo innovativo e stupefacente quello dell'incontro di Silvana Kühtz con il ballerino Leandro Annese.

Cosa fa un corpo esposto al suono di una voce parlata? Ed esposto al significato delle parole? Quanto s'incontra la parola colla danza?

Twopertu è un passo a due della vita. Due è il numero da cui arriva l'uno, due il numero per poter dire un Tu. “Due di Due, questi due che siamo io e Silvana non avevamo chiaro lo snodarsi delle azioni, delle interazioni, e abbiamo proceduto attraverso prove incessanti e confronti di parole e passi di danza, di impro e studio, ognuno con la sua specificità, per me la danza, e quel particolare mondo che è la hip hop culture, per Silvana la lettura a voce alta”.

Uno spettacolo sui linguaggi diversi, sul confronto fra diversi, fra universi. Per comunicare con l’altro ognuno può cedere parte del suo mondo e può arricchirsi del linguaggio, del mondo, del modo dell’altro.

A questo ci chiama il vivere nella società, mollare e lasciar andare, prendere con delicatezza, includere.

La foto della locandina è del fotografo artista Giulio Spagone. “Giulio ci ha scattato questa foto in un giorno di prove e gran freddo. Quando l'abbiamo vista abbiamo capito che Twopertu era pronto, che era diventato uno spettacolo e nonostante il lavoro di aggiustamento prove e cesello non finisca mai, abbiamo capito da questa foto che eravamo vicini a quanto volevamo dire.”

Per la prima volta visibile il 24 luglio nei pressi di Mariotto (Bitonto BA), “ma invitateci” dicono i due, “veniamo da voi a fare questo spettacolo di parola e danza, corpo e voce”.