Antiche tradizioni e risate al Barium con “U apparolamende” con Gianni Colajemma

Sabato 7 Aprile alle 21 e domenica 8 Aprile, alle 18 e alle 21, al teatro Barium di Bari andrà in scena “U apparolamende” di Bartolomeo Sciacovelli, rielaborato da Gianni Colajemma, brillante commedia che mette in mostra il cerimoniale della promessa di matrimonio, tipico della tradizione meridionale.

In maniera ironica e divertente si racconta l’unione tra due giovani. Questa in passato rappresentava un vero e proprio contratto stipulato tra le famiglie. In scena Gianni Colajemma è Felice Onorato, padre del giovane sposo interpretato da Dario Mangieri. Loro, insieme alla madre amorevole e moglie in perenne disaccordo, nei cui panni recita Anna Vittoria Amore, si recano a casa della fidanzata, nella realtà Gemma Magistro, per parlare con la mamma vedova, recitata da Lucia Coppola. Tutti i personaggi sono presentati amplificando le loro caratteristiche, utilizzando un vernacolo comprensibile da tutti, con termini arcaici, tipici della tradizione, come “u cuncirt”, “u stiz” e altri che vengono tradotti, spiegati o intuiti durante la messa in scena stessa.

Lo spettacolo, che è andato già in scena nel 2012, sarà riproposto per tutto il mese di Aprile nel fine settimana, sempre agli stessi orari.

Teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari

Infoline: 0805617264 - 3935350241

Inizio spettacolo: 21:00 sabato; 18:00 e 21:00 domenica