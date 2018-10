U'papun in concerto al Crossroad Saloon

Unico termine adatto per definirli forse è "folli" o, come li ha soprannominati Red Ronnie, "il lato deviato della Puglia"...

U'Papun è un progetto nato dal lavoro di un cantautore, 4 musicisti e un teatrante, che propongono uno spettacolo di musica e teatro che spazia dal cantautorato alla musica etnica, dal folk al funk, dal jazz alla tradizione popolare, il tutto miscelato ad un sound rock e moderno. Capeggiati dalla voce e dalla teatralità del carismatico frontman Alfredo Colella, la band vanta la presenza di musicisti con moltissime esperienze di background e ottima qualità tecnica: Gigi Lorusso (chitarra elettrica e strumenti etnici), Enrico Elia (piano e tastiere), Mario Orlandi (basso e contrabasso), Marco De Bellis (batteria).

I live di questa insolita band non sono solo da ascoltare, ma soprattutto da vedere. U'Papun ha aperto i concerti di numerosi artisti tra cui Teresa de Sio, Morgan, Marta sui Tubi, Après la Classe e Rezophonic, partecipato a svariati festival locali e nazionali, vinto numerosi concorsi e collaborato con diversi artisti delle scena musicale nazionale come Goran Kuzminac, Suoni Mudù e Caparezza.



In questa occasione condivideranno il palco con il maestro Fabio Prota alle tastiere.