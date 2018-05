Al Barium in scena “U sponzalizzie” e l’antico cerimoniale del matrimonio

Sabato 19 e domenica 20 maggio, alle 18 e alle 21, al teatro Barium di Bari andrà in scena “U sponzalizzie” di Bartolomeo Sciacovelli, rielaborato da Gianni Colajemma, brillante commedia che mette in mostra il cerimoniale del matrimonio tipico della tradizione meridionale.

Questa messa in scena è il seguito di “U’Apparolamende”, spettacolo in cui gli stessi attori inscenano il cerimoniale tipico della proposta di matrimonio. Felice Onorato, interpretato da Gianni Colajemma, insieme alla consorte, nei cui panni recita Anna Vittoria Amore, procedono a far sposare il loro figlio, nella realtà Dario Mangieri, con Maria, ovvero Gemma Magistro, che nell’aspetto richiama le fattezze di Frida Calo, per parlare con la mamma vedova, Lucia Coppola. Preparativi e un matrimonio scoppiettante faranno ridere il pubblico per circa due ore. Infatti non mancheranno esilaranti colpi di scena.

Come per il precedente spettacolo “U’Apparolamende”, anche qui, con il nuovo “U sponzalizzie”, viene utilizzato il vernacolo, la lingua popolare che caratterizza il periodo storico di riferimento. In questo modo però Colajemma e soci riportano alle menti dello spettatore termini ormai in disuso, quasi del tutto dimenticati.

Lo spettacolo, che è andato già in scena nel 2012 e da inizio mese, sarà riproposto ancora la prossima settimana, sempre agli stessi orari.

Teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari

Infoline: 0805617264 - 3935350241

Inizio spettacolo: 21:00 sabato; 18:00 e 21:00 domenica