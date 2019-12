Uccio De Santis con Vi racconto il mio mudù a Gustiamola 2019

In Puglia non ha bisogno di presentazioni nè di convenevoli: pronti a ridere di… gusto? Domenica 29 dicembre alle 22.00 Uccio De Santis fa tappa a Mola di Bari con lo spettacolo comico “Vi racconto il mio Mudù”: con gli inseparabili Umberto Sardella e Antonella Genga gag, barzellette e tanta sana allegria per un Natale tutto da ridere.

Da quella prima esibizione a “La sai l’ultima” nel lontano 1997, Uccio ha collezionato successi non solo sul piccolo schermo di TeleNorba: ha riscosso grandi consensi e risate dalle platee di tutta Italia continuando incessantemente a esportare divertimento genuino in ogni dove con tour invernali ed estivi che confermano ad ogni data le sue abilità di attore comico.

Un finale di settimana spensierato e la chiusura del cartellone di eventi di Gustiamola d’inverno che vuole augurarci un anno nuovo all’insegna del divertimento e dell’allegria.