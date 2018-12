'Ufoday”: il laboratorio urbano di Casamassima riparte dopo la ristrutturazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È ufficiale! Gli alieni sono atterrati sulla terra ferma. Si segnalano diversi avvistamenti negli ultimi giorni sul territorio di Casamassima, più precisamente in via Amendola 28, nella sede del laboratorio urbano recentemente ristrutturato e dotato di attrezzature di ultima generazione. Un gruppo di folli a bordo di una navicella spaziale ha invaso l’ex Pretura per dare una scossa e coinvolgere l’intera comunità. Domenica 9 dicembre presenteranno la loro ‘mission impossible’: continuare a creare aggregazione sociale in un contesto adesso tecnologicamente più attrattivo, dopo l’arrivo di apparecchiature ‘stellari’ e strumenti all’avanguardia in campo digitale, artistico e musicale. Lo staff dell’ATS per le “Officine UFO” e l’associazione #mentiCreattive, giunti al quarto anno di gestione, sono pronti ad accogliervi nella propria sede, rinnovata e impreziosita da nuovi innesti provenienti da un finanziamento su bando regionale di adeguamento e miglioramento strumentale e strutturale. Il PROGRAMMA dell’UFODAY è davvero molto ricco. A partire dalle ore 16:30 si potrà visitare l’intera struttura e, allietati da un ‘cocktail di benvenuto’, partecipare a coinvolgenti attività per tutte le età: da laboratori interattivi (musica, arte, stampa 3D, riciclo creativo, yoga, lingue, fotografia, videomaking) a esposizioni creative (opere pittoriche, decorazioni natalizie, orto urbano), da sportelli informativi (lavoro, università, reati informatici, vacanze studio all’estero) a mini eventi (concerti in sala prove, utilizzo della sala di registrazione, realizzazione di video per il web). Volete incidere un brano? Siete curiosi di scoprire come si fabbricano oggetti con la stampante 3D? Vi piacerebbe imparare a realizzare video come i migliori Youtuber? Per questo e molto altro gli alieni vi aspettano all’UFODAY. Non perdetevi neanche il concerto finale, che avrà luogo in auditorium dalle ore 20.30. Ad alternarsi sul palco saranno band locali e altri artisti che hanno fatto della musica la propria vita. Per maggiori informazioni visitate le pagine Facebook “Laboratorio Urbano Officine Ufo Casamassima” e “Associazione Menticreattive Casamassima”, oppure contattate il 340 7808808, anche via Whatsapp. Ufo Day, gli alieni sono arrivati! Save the date! Ingresso libero. UFFICIO STAMPA “OFFICINE UFO”