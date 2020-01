“Ultima notte al night”, cena con delitto al Tatì di Bari

Dopo il successo di “Omicidio in Festa”, torna la cena con delitto organizzata da Fallo con Noi Eventi. Domenica 9 febbraio alle ore 20.30, andrà in scena “Ultima Notte al Night” al Tatì RistoArt di Bari (via Albanese 41).

“Ultima Notte al Night” è ambientata nella Los Angeles degli anni ’50, all’interno del night club La Divina di Jerry Mancuso. Inaspettatamente, giunge dalla Calabria la nipote Laura, cameriera stanca di lavorare tra i tavoli del bar Drinka della sua Trebisacce, e intenzionata a cambiare vita per inseguire i suoi sogni in America.

La cena con delitto è uno spettacolo interattivo e coinvolgente dove i commensali, divisi per squadre, diventano i protagonisti rivestendo il ruolo degli investigatori. Degustando una cena completa, i detective per una sera indagano sul giallo messo in scena dagli attori, attraverso il ritrovamento degli indizi e un approfondito interrogatorio di terzo grado ai presunti colpevoli. La squadra che smaschera l’assassino e indica il movente vince un premio offerto da Fallo con Noi Eventi. Per rendere più accattivante l’atmosfera, i partecipanti sono invitati a vestirsi in stile anni ’50.

Nata nove anni fa, Fallo con Noi Eventi è una società barese specializzata nell’organizzazione di eventi originali e fuori dal comune, che mirano alla riscoperta delle tradizioni e alla valorizzazione del territorio pugliese con la sua arte, la sua storia, la sua cultura e i suoi artisti.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 393.5000019 – 327.8706637 o mandare una mail a info@falloconnoi.it