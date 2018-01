A Corato la presentazione del libro "L'ultimo 5topper", scritto da Sergio Brio, ex campione della Juventus e da Luigia Casertano

“L'ultmo 5topper” è il libro scrito da Sergio Brio e Luigia Casertano che sarà presentato venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 20,30 all'Astoria Palace ricevimenti di Corato. E' una delle tappe del tour per tuta Italia, in cui l'ex difensore della Juve, insieme alla co-autrice, porta il suo libro per un evento di benefcenza: il ricavato delle vendite sarà devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca del cancro onlus. Nel pomeriggio Brio farà visita alla scuola calcio Polisportva San Gerardo. A moderare l'incontro il Diretore di CalcioClub, Vito Contento. Seguirà una cenaspetacolo con gli intervent musicali di Giuseppe Panarelli (Con Voi tribute band Claudio Baglioni) e del dj Miki P.

L’organizzazione è di Sergio Porcelli e dello Juventus Club Corato Bianconera, in collaborazione con la Polisportva San Gerardo Corato e con il patrocinio del Comune di Corato. Media partner: CalcioClub (Società editrice Nicholaus).

SERGIO BRIO Nato a Lecce il 19 agosto 1956, ha legato la sua carriera da calciatore alla Juventus. Della squadra bianconera allenata da Trapatoni è stato baluardo difensivo - dall'alto dei suoi 190 cm. - ed anche capitano. Ha giocato al fanco di campioni come Zof, Scirea, Gentle e Cabrini, Tardelli, Betega, Rossi e Platni vincendo, fra l'altro, 4 scudet e tute le competzioni Uefa per club: è uno dei soli sei giocatori al mondo a raggiungere tale primato. In tredici stagioni con la

Juve ha disputato complessivamente 379 partte realizzando 24 ret. Attualmente è opinionista di RadioRai.