Al Demodè arriva Ultimo, il vincitore di Sanremo giovani

Giovedì 17 maggio al Demodè Club di Modugno (Ba), farà tappa il cantautore Ultimo, vincitore del festival di Sanremo 2018 per la “categoria Giovani” con “Il Ballo delle Incertezze”, con il suo primo tour ufficiale “Peter Pan Tour”.

Niccolò Moriconi all’anagrafe, è nato a Roma nel 1996. Dal quartiere San Basilio, determinato e pieno di sogni, all’età di 8 anni ha iniziato a studiare musica al conservatorio di Santa Cecilia a Roma e già a sedici anni ha iniziato a scrivere canzoni. In questi anni ha elaborato un suo stile che combina cantautorato italiano e hip-hop. Proprio in quest’ultimo genere musicale ha mosso i primi passi. Infatti, nel 2016 ha vinto l’importante concorso “one shot game”, promosso dalla Honiro, un'etichetta discografica indipendente che successivamente ha iniziato a produrlo. Un primo importante successo per la sua attività canora è stata di certo l’esperienza di apertura del concerto di Fabrizio Moro a Roma, nel 2017. E chiaramente anche il suo debutto ufficiale. Questo c’è stato nello stesso anno con il singolo “Chiave”, a cui hanno fatto seguito “Ovunque tu sia” e “Sabbia”. Il suo primo album “Pianeti”, è uscito nell’ottobre 2017 e ha raggiunto in breve tempo la seconda posizione della classifica iTunes. La partecipazione al Festival di Sanremo ha consacrato l’impegno del giovane artista romano che al termine della kermesse, si è classificato al primo posto nella categoria dei “giovani” e ha vinto anche il “Premio Lunezia” per il miglior testo. Il 9 febbraio, nello stesso giorno della sua proclamazione, è stato pubblicato “Peter Pan”, secondo album in studio per il cantautore romano, contente sedici brani inediti.

Dal 4 maggio è in giro per l’Italia proponendo le canzoni del suo nuovo lavoro discografico e portando sul palco, in ogni esibizione, un grande equilibrio artistico, tra la tradizione della musica italiana e il mood innovativo di brani rap.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 20:00