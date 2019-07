'Ultimo' in concerto allo Stadio San Nicola di Bari

Non si ferma il successo di Ultimo, che ha già annunciato il tour negli stadi di tutti Italia per il 2020. Il giovane cantautore ha scelto di rivelare le date dopo aver incantato il suo pubblico con “La Favola”, speciale data evento che lo ha visto esibirsi il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma davanti a oltre 60 mila persone. A soli 23 anni, Ultimo è il più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi.



11 luglio tappa al San Nicola di Bari!

Biglietti disponibili in vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center dalle ore 11.00 di giovedì 11 luglio.



Biglietti disponibili, in presale esclusiva per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 15.00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 11.00 di giovedì 11 luglio.



Attenzione! La disponibilità dei biglietti è limitata.