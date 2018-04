"Un'altra storia" in scena al Piccolo Teatro Eugenio D'Attoma di Bari

Sinossi

L’abito fa il monaco oppure non lo fa? La forma è sostanza oppure non lo è. L’esterno ci percepisce, ci considera e ci giudica da come ci muoviamo, parliamo, agitiamo le mani, sbattiamo gli occhi, da come ci vestiamo, arrossiamo o balbettiamo. Gli altri praticamente sanno questo di noi e noi degli altri. C’è un mondo di apparenze. Queste sono l’anello di congiunzione della comunicazione. Una realtà inferiore, regno del futile e del vano, del costruito e dell’inganno. Un velo sottile, che copre l’autenticità, intessuto da filamenti di menzogna e manipolazione. L’effimero fatto di mode, fama, prostituzione (non sessuale), successo, prestigio, buone maniere, snobismo, pettegolezzi. La struttura portante della società. La gabbia, il muro che tiene in costante tensione, non ci fa abbassare la guardia e intanto lavora ai nostri fianchi. Una volta al tappeto rinunciamo così ai nostri obiettivi e finiamo con l’accontentarci. Appassiamo.

Non è un bello spettacolo. E’ un’altra storia.



Nico Sciacqua