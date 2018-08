Un'avventura in 3D alla scoperta dell'Universo, a Castellana il 'Planetarium Show'

Arriva a Castellana a Grotte il Planetarium Show, un planetario itinerante di ultima generazione realizzato con tecnologia all'avanguardia e racchiuso in una cupola semisferica di base di 64 mq e di 5 m di altezza massima. All'interno, comodamente seduti su poltrone ergonomiche, si assisterà a spettacoli in 3D, con l'ausilio di appositi occhiali in dotazione. Allestito su iniziativa dell’Associazione “Il Planetario di Castellana Grotte”, il nuovo contenitore interattivo sarà collocato in prossimità delle Grotte di Castellana, in via Matarrese, a 50 m dal parcheggio principale, e proietterà "We are aliens", un sorprendente viaggio nell'immensità dell'universo alla ricerca di possibili forme di vita su altri pianeti.

Planetarium Show rimarrà a Castellana Grotte dal 7 agosto al 28 ottobre 2018 con orario di ingresso tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, dalle 10.30 alle 19.30, con uno spettacolo ogni ora. Il botteghino sarà aperto dalle ore 10.00. In concomitanza con eventi organizzati in città o presso il complesso carsico, saranno previsti degli speciali spettacoli serali. I biglietti si acquisteranno solo presso il botteghino del Planetario Show con contanti o carte di credito. Infoline 3278664364.