"Un barese a New York 3" in scena al Teatro Barium

Sabato 5 e domenica 6 gennaio, con doppio appuntamento, alle 18 e alle 21, al tetaro Barium di Bari andrà in scena “Un barese a New York 3”, spettacolo scritto, diretto e interpretato dal noto comico barese Gianni Colajemma, affiancato dagli attori della compagnia Manifattura Tabacchi, ovvero Lucia Coppola, Federica Antonacci, Maria Schino, Luca Mastrolitti e Magda Fanelli.

Nel giorno della Befana, quasi al termine di una maratona iniziata la settimana di Natale e dalla prima, andata in scena il 6 ottobre, il terzo capitolo della storia di Joe raggiungerà la sua cinquantesima replica.

Come in una sitcom, anche i capitoli di questo racconto non sono concatenati tra di loro ma caratterizzati dall’uso di una singola ambientazione, in questo caso l’appartamento del protagonista Joe Colella, un barese trasferitosi a New York per diventare un importante attore. La scenografia curata da Gianmarco Venanzio Colaiemma, figlio del noto attore, è curata nei dettagli. In scena il solito divano con la copertura in stile americano, come del resto l’arredamento: guantoni da boxe alla Rocky, bottiglie di whisky, la maglia del grande Michael Jordan e tanti altri simboli che richiamano il “sogno americano”.

Questo terzo episodio, che presenta varie novità rispetto ai precedenti e che ha portato in teatro oltre 7000 persone, riprendendo gli orari standard della stagione continuerà ancora per tutto il mese di gennaio.

Teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari

Infoline: 0805617264 - 3935350241

Inizio spettacoli: 18 e 21:00