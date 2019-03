“Un barese a New York 3”, con Gianni Colajemma in scena al Teatro Barium

Sabato 16 alle 21 e domenica 17 marzo, alle 18 e alle 21, al teatro Barium di Bari, saranno proposte le repliche dello spettacolo “Un barese a New York 3”, di e con Gianni Colajemma, affiancato dagli attori della compagnia teatrale “Manifattura Tabacchi”.

Continua il grande successo del terzo episodio della fortunata saga, che raggiunge il traguardo delle 80 messe in scena. Il protagonista Joe Colella, un attore originario di Bari vive nuove avventure sia con personaggi che da sempre lo accompagnano nelle sue esperienze e attività a stelle e strisce, ma anche con altri nuovi amici, alle prese con la vita quotidiana, con i quali si imbatte in situazioni molto divertenti.

Insieme al noto comico ci saranno sul palco Lucia Coppola, Federica Antonacci, Maria Schino, Luca Mastrolitti e Magda Fanelli. La scenografia, curata da Gianmarco Venanzio Colaiemma, è curata nei dettagli. In scena il solito divano con la copertura in stile americano, come del resto l’arredamento: guantoni da boxe alla Rocky, bottiglie di whisky, la maglia del grande Michael Jordan e tanti altri simboli che richiamano il “sogno americano”. Ma il successo di questo spettacolo, che viene proposto al Barium, dal 7 ottobre scorso, con oltre 75 repliche, è certamente il suo alto livello di comicità, che porta il pubblico a divertirsi per l’intera messa in scena.

L’apprezzata piece teatrale di Colajemma andrà in scena fino a fine mese, per poi lasciare il posto a un uovo spettacolo dal titolo “Bariland”.

Teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari

Infoline: 0805617264 - 3935350241

Inizio spettacolo: 21:00 sabato – 18 e 21 domenica