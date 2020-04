Un drone per raccontare il nostro splendido territorio: #Molfettastrong

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nel periodo di "pandemia", grazie ad un drone, su Molfetta, viene raccontato lo splendido territorio, fissando un momento unico nella storia. Alcune "splendide" immagini riprendono dall'alto una città sospesa, deserta, trasmettere "brividi", il video realizzato dal giovane molfettese Daniele Carbonara, pilota di drone certificato ENAC, sta facendo il giro del mondo. Suggestivo il montaggio che riprende le più importanti arterie di comunicazione deserte, Molfetta nel rispetto del LockDown. I molfettesi hanno rispettato norme e prescrizioni, rimanendo a casa e muovendosi solo per motivi validi ed urgenti. Sono stati davvero intensi e ben mirati i controlli, come testimoniano le immagini, nelle zone di accesso alla città di Molfetta da parte delle Forze dell'ordine. Il drone sorvola territori agricoli deserti, attraversa attività commerciali che attendono la riapertura, si vedono campi da tennis vuoti, ma anche i luoghi comuni alle passeggiate dei molfettesi, dal lungomare alla spiaggia della prima cala. Ogni luogo è immobile, un non luogo senza tempo, cristallizzato in questa situazione che ha bloccato la vita di tutti. Il video è davvero suggestivo, ma vuole lanciare un messaggio positivo concludendosi con un tramonto dipinto di rosa sul pittoresco porto di Molfetta. "Torneremo a sognare a colori e ad animare vie e luoghi: #MolfettaSTRONG !" Il video è inserito sul canale YouTube I Love Molfetta, dell'Associazione Oll Muvi. CLICCA E GUARDA IL VIDEO

