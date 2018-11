''È giallo a Rosicano: don Ciccio Zampana, detto Ficosecco, muore mangiando il suo spumone durante la festa patronale. E siccome Ficosecco era l’usuraio più richiesto e più temuto del paese, al maresciallo Paolo Sapone, suo malgrado, tocca partire alla ricerca del probabile assassino tra una lista infinita di sospettati. Ad aiutarlo è nientemeno che sua moglie Margherita, artista mancata e grande appassionata di polizieschi. Mentre i due si confrontano con un ambiente in apparenza tranquillo ma intrinsecamente torbido e pregno di contraddizioni, il lettore se la ride: per lui il romanzo è un finto giallo, il mistero è svelato fin dal prologo e non gli resta che godersi l’apertura del vaso di Pandora.''



Dialoga con l'autore Mariella LIPPO



Sabato 24 novembre alle ore 18.00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



UN GELATO BUONO DA MORIRE di Dino CASSONE

Les Flaneurs



DINO CASSONE

Dino Cassone è un giornalista pubblicista e collabora con varie testate on-line. All’attivo ha quattro pubblicazioni: I miei compagni di casa e bestie varie (2008); La radio. Storia di fantasmi e misteri (2013); Delitto nella bottega del droghiere (2016); Sorrisi e veleni (in formato e-book per Les Flâneurs Edizioni, nella collana “Petit”, 2016). Ha inoltre curato il libro Ho fatto 13! Una vincita negata e trentaquattro anni di menzogne del Coni (2015) di Martino Scialpi.