A Mola di Bari il documentario "Un paese ci vuole"

“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.”

(Cesare Pavese, La luna e i falò)



Quanto c’è di nostro – anche nostro malgrado – nei luoghi che abitiamo? Che tipo di rapporto ci lega al paese in cui viviamo?



UN PAESE CI VUOLE è un progetto nato dalla voglia di riflettere sul senso di appartenenza a una comunità e sul desiderio di indagare e conoscere i luoghi della memoria di Mola.

“Luogo della memoria è una unità significativa, d’ordine materiale o ideale, che la volontà degli uomini o il lavorio del tempo ha reso un elemento simbolico di una qualche comunità.

[…] Il luogo della memoria ha come scopo fornire al visitatore, al passante, il quadro autentico e concreto di un fatto storico. Rende visibile ciò che non lo è: la storia […] e unisce in un unico campo due discipline: la storia, appunto, e la geografia.”



(Pierre Nora, Les Lieux de Mémoire)



INGRESSO LIBERO



venerdì 6 aprile 2018 h 20.30 | Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it