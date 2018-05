"Un piano... per gli eroi" concerto inaugurale del Piano Festival San Nicola

Giovedì 17 Maggio si inaugura, con un concerto dal titolo “Un Piano… per gli Eroi”, il “Piano Festival San Nicola” dell’EurOrchestra, ospitato nel prestigioso Auditorium dell’Archivio di Stato, in via Pietro Oreste 45,a Bari.

L’appuntamento è per le 20,30. Il pubblico potrà assistere alla performance del noto gruppo di pianisti soprannominato “Piano Heroes”,detentore del Guinness World Record dal 2014 per il maggior numero di pianisti che suonano su un pianoforte solo.

I pianisti,guidati da Angela Montemurro,pianista,didatta e compositrice barese, alternano esibizioni solistiche di brani originali della letteratura pianistica, a esibizioni di brani famosi del repertorio tradizionale, in formazioni prima di due, poi tre, poi quattro, fino ad arrivare a suonare tutti insieme, disponendosi, da un minimo di dieci ad massimo di diciotto, sulla stessa tastiera. Le trascrizioni per questa inusuale ensemble sono a cura di Angela Montemurro.