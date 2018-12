'Un vuoto nella pancia' di Francesca Sivo e Aurelia Leone

''Ogni bambino è diverso, ogni storia è a sé. Ci sono storie in cui il peso di un vuoto preme forte sulla pancia e sul cuore, lasciando imbrigliate lì tutte le parole. E allora, da dove si comincia? Come si supera la paura di raccontare? "Maestra, vieni qui. Siediti vicino a me. È una bella giornata di sole, ma io non voglio andare in cortile a giocare. Stai qui vicino a me, maestra. Per favore, non te ne andare. Ti voglio raccontare".

Domenica 16 dicembre alle ore 11.00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



APPUNTAMENTO PER PICCOLI E GRANDI



UN VUOTO NELLA PANCIA

di Francesca SIVO

illustrazioni di Aurelia LEONE

Progedit Editore