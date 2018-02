Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Una chitarra e un treno” il tour pugliese in acustico di LEONARDO ANGELUCCI Dal 15 al 17 febbraio, il cantautore romano Leonardo Angelucci sarà impegnato per tre imperdibili date del nuovo tour invernale, in una veste intima, accompagnato solo dalla sua chitarra. Caffè Letterario “Undercover” - Martina Franca (TA) 15.02.2018 Drink'n'Roll – San Vito Dei Normanni (BR) 16.02.2018 Reverso Uncoventional Bistrot – Bari (BA) 17.02.2018 Cantautore, chitarrista, tecnico del suono, speaker radiofonico e organizzatore di eventi, da ottobre 2016 inizia a lavorare sul suo primo progetto solista cantautorale pop-rock/folk. Registra l'ep “Contemporaneamente” nelle campagne ferraresi, a Jolanda di Savoia, presso il Freedom Recording Studio, prodotto insieme a Massimiliano Lambertini e Michele Guberti. L'ep esce a Maggio 2017 per il per l’etichetta Alka Record Label e contiene cinque brani inediti che presenteranno il cantautore in questa nuova veste. Grazie al primo lavoro, accolto con larghi consensi dalla critica, Leonardo, insieme alla sua band, realizza un lungo tour di concerti estivi e invernali su tutto il territorio nazionale, tra cui aperture a Coez, Giorgio Canali, Leo Pari, Daniele Coccia e Roberto Brilli. Non mancano riconoscimenti importanti tra cui la vittoria del contest del MEI dedicato a Lucio Battisti e del contest “Indie al ponte” a Perugia, suonando per due sere a Faenza, e Roma Videoclip 2017 con il premio del pubblico con il video del singolo “Capigliatura”. Leonardo Angelucci sarà protagonista dell'ultima edizione di Musicultura 2018, le fasi finali si terranno al Teatro Filarmonica di Macerata. Guarda il video “Capigliatura”: www.youtube.com/watch?v=c_vlFwxTRhg www.leonardoangelucci.it www.alkarecordlabel.com