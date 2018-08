Una domenica sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: i volontari della SCSN accolgono i ragazzi dell'Unitalsi

Continuano gli appuntamenti estivi dell'Associazione di volontariato e Protezione Civile "Scuola Cani Salvataggio Nautico Onlus 2011", questa volta, i volontari dell'associazione, incontreranno domenica 5 agosto sulla spiaggia di Pane e Pomodoro degli amici speciali, ragazzi facenti parte dell'UNITALSI di Martina Franca.

Saranno circa 10 ragazzi che saranno accolti in spiaggia per trascorrere una giornata diversa, una giornata in compagnia dei Cani da Salvataggio che ogni week end assicurano sicurezza a tutti i bagnanti.

Un incontro dedito al sociale, spiega Donato Castellano, presidente della S.C.S.N, che completa le tante attività che fino ad oggi l'associazione ha portato avanti, attività per lo più improntate sulla sicurezza in mare, con incontri mirati con scuole, gruppi scout e colonie.

L'incontro di domani, servirà certamente ad arricchire noi, spiega il Presidente, infatti ogni volta che realizziamo degli incontri simili le vere persone che donano qualcosa sono i ragazzi che a volte, e in maniera sbagliata, vengono considerati "Diversi"

Una giornata tutta dedicata al mare, al sole e al divertimento.

Oltre ai volontari della Scuola Cani Salvataggio Nautico, ci saranno i volontari dell'associazione "Moto Club San Martino" sempre di Martina Franca.

Cerchiamo di far capire che la vera disabilità è quella dell'anima che non comprende, quella dell'occhio che non vede i sentimenti, quella dell'orecchio che non sente le richieste di aiuto...solitamente, il vero disabile è colui che additando gli altri, ignora di esserlo.

Vi aspettiamo domenica mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro dalle 10 in poi.