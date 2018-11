Una notte al Museo Civico - apertura serale ed esperienza interattiva

L'evento culturale più divertente della città torna per l'ultima data del 2018! I misteri di #TouPlay e #MuseoCivicoBari ti aspettano per un'ultima notte di indagini.



Sabato 1 Dicembre - Sono le 21.00 ed è appena successo qualcosa di strano durante la chiusura del Museo Civico Bari.

Paola Di Marzo, Custode del Museo, ti chiede aiuto: "Ho bisogno di te, Detective del Mistero!"



Ci sono degli indizi tra le stanze e le collezioni del Museo Civico e 4 sospettati.

Chi si cela alle spalle del delitto?



Ritrova gli estratti del dossier, ricostruisci l'identità del colpevole e.. Non far trapelare nulla: le informazioni sono riservate ed estremamente confidenziali!



Al termine dell'indagine formula la tua accusa e smaschera il criminale.

Se farai le giuste valutazioni ti ricompenseremo offrendoti un aperitivo per due persone presso Le Officine Clandestine!



#Vivi la scena del crimine nei panni dell'investigatore armato di intuito, smartphone e carta e penna.

#Scopri l'interno del Museo Civico e le sue collezioni immerso nella #GameExperience.

#Gioca da solo o con la tua squadra!





PARTECIPAZIONE

I costi per la partecipazione sono i seguenti:



Se hai tra 0 e 6 anni: ingresso GRATUITO

Se hai tra 7 e 15 anni: ingresso RIDOTTO 6 €

Se hai più di 15 anni: ingresso INTERO 15 € ☺

PROMO SPECIALE EventBrite 10.50 € + Diritto di prevendita



e comprendono:

- ingresso al Museo Civico Bari;

- accesso alla #GameExperience.



In palio un aperitivo per due persone presso Le Officine Clandestine



Per info e prenotazioni:

WhatsApp: 3460811523

Mail: info@touplay.it



Ci vediamo Sabato 1 Dicembre alle ore 21.00!



Si ringrazia per il supporto alla produzione:

Museo Civico Bari - Le Officine Clandestine - Università degli Studi di Bari Aldo Moro