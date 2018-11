Una notte al Museo Civico

Il sabato sera si tinge di giallo con gli enigmi di Tou.Play. Nuovo appuntamento con “Una notte al museo”, game experience organizzata dai ragazzi di Tou.Play presso il Museo Civico di Bari.



L’escape room a stampo culturale si snoda tra le stanze dell’edificio,

all’interno del quale i giocatori/detective dovranno scovare gli indizi giusti per risolvere un terribile delitto.

Come? Armandosi di carta, penna e… Smartphone! Si, perché la caccia al tesoro diventa 2.0 con l’utilizzo dei codici QR da scansionare con la fotocamera del cellulare.

E il divertimento è per tutta la famiglia grazie alle tariffe ridotte per i più piccoli.



Per maggiori informazioni visita la pagina facebook dedicata all’evento: https://goo.gl/9K9PE4



L’appuntamento col mistero è per Sabato 10 Novembre a partire dalle 21.00.