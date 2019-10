Una Puglia meravigliosa e sconosciuta si scopre nel tour di undiscovered Italy

Una prestigiosa masterclass di Kevin Lee esalta la vocazione al wedding di un territorio meraviglioso, in un programma di quattro giornate che guiderà la stampa e gli operatori di settore alla scoperta di una Regione affascinante ed accogliente.



La Puglia, territorio di grandi tradizioni, di storia, cultura ed arte, rappresentate mirabilmente dai tre importanti siti Unesco, di castelli, masserie, torri e borghi in cui spiccano, nella semplicità dello stile romanico o nella maestosità dei ricami del barocco più ricercato, superbi palazzi nobiliari e magnifiche Cattedrali.

Meraviglie che si sposano ad una grande tradizione popolare di musica e danza, una straordinaria fusione ricca di sapori e colori, che fanno di questa regione un territorio unico, con una incredibile vocazione all’accoglienza di matrimoni di eccezionale fascino.

Daniela Corti - titolare di Madreperla Event ed ideatrice di “The Italian Wedding Stars”, l’evento che ogni anno celebra e premia le eccellenze nell’arte del matrimonio - ha voluto accanto a sé Kevin Lee, una vera star del wedding, per una imperdibile masterclass che esalterà la straordinaria creatività del wedding planner dei matrimoni VIP di Hollywood.

Un’incredibile esperienza multisensoriale attende i fortunati partecipanti a questo imperdibile tour in cui si fondono molteplici elementi. Quelli paesaggistici, di una terra tra due mari, si coniugano mirabilmente alle tipiche architetture locali e rapiscono lo sguardo con il fascino misterioso dei Trulli e del candore abbacinante delle masserie.

L’assordante silenzio dei cortili e delle chiese, l’instancabile canto delle cicale, il vento che soffia tra gli ulivi e i muretti a secco o lo sciabordio delle onde che si infrangono su spiagge incontaminate, sono i soavi suoni che si accordano all’instancabile opera dei frantoi, che generano un olio di raro pregio, autentica delizia per il palato, appagato dalla ricchezza di una cucina regionale esaltata da vitigni autoctoni che regalano vini di straordinaria personalità, capaci di esaltare i sapori di una tradizione culinaria semplice ma estremamente gustosa.

Un tour progettato per presentare alla stampa e agli operatori del wedding il territorio pugliese e, grazie alla prestigiosa presenza di Kevin Lee, per scoprire i servizi di accoglienza proposti da aziende e professionisti locali, capaci di realizzare, sotto l’abile regia di wedding designer di provata esperienza, entusiasmanti progetti per matrimoni esclusivi, caratterizzati dalla sobria eleganza di questa Regione, scoprendone le splendide ed innovative location, testimoni silenti della cultura e della storia di questi luoghi, dominati da paesaggi mozzafiato.

Per quattro giorni, un gruppo di giornalisti ed operatori del wedding provenienti da tutto il mondo, vivrà questa incantevole e motivante esperienza di viaggio, ricca di momenti dedicati al gusto, allo svago, al turismo ed alla cultura.

In un’atmosfera intima e rilassata, comodamente trasportati da confortevoli van, saranno guidati alla scoperta delle eccellenze di una regione d'Italia sempre più richiesta per accogliere le nozze di sposi provenienti da ogni parte del mondo.



Contatti:

Daniela Corti - Mobile: +39 334 2437166

e-mail: info@undiscovereditalytours.it

Press Office: MaxPress info@maxpiccinno.com

Media Partner: Woman&Bride info@womanbride.it