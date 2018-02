"Una stanza tutta per sé" scritture femminili tra letteratura e musica

''Scrivere per vivere, non si può vivere senza scrivere''

''(...) Virginia Woolf ...il suo nome splende nitido nel chiarore di una luce meridiana, che manifesta in maniera evidentissima, irrefutabile la realtà della sua grandezza; si che nessuna ombra oscura la seguente verità: Virginia Woolf è una grande scrittrice moderna, anzi modernista - consapevole, cioè, della crisi che l'essere moderni comporta, crisi di valori etici e formali che come pochi altri grandi artisti lei ha saputo sostenere e superare.''

Nadia Fusini

Sabato 3 marzo alle ore 18,30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



UNA STANZA TUTTA PER SE'

Scritture femminili tra letteratura e musica.





Ospiti in libreria

Patrizia Ripa, già docente d'inglese



Angela Annese, docente di pianoforte presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, curatrice, con Orietta Caianiello, del progetto di ricerca artistica ''L'ombra illuminata. Donne nella musica''



Bianca Sorrentino, scrittrice

''Mito classico e poeti del '900'' e ''Sempre verso Itaca''

Stilo Editrice



Marina Leo, artista

sue le immagini dei libretti per ''L'Ombra Illuminata - donne nella musica''



Un omaggio alla scrittura femminile tra letteratura e musica.



QUINTILIANO LA LIBRERIA

Via Arcidiacono giovanni, 9

70124 Bari

Info 0805042665

FB @quintilianolalibreria