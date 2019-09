La 'Compagnia degli Amici' in scena al Teatro Di Cagno con 'Una villa serena'

Giovedi 26 SETTEMBRE e Venerdi 27 SETTEMBRE alle ore 21 “UNA VILLA SERENA” di Giulia Fornarelli Compagnia Teatrale “Compagnia degli Amici ” di Bari

Sinossi:

In una casa di riposo "Villa Serena" dove la vita trascorre tranquillamente per collaboratori e ospiti, una presenza improvvisa, insolita e straordinaria per il luogo, stravolge la routine di tutti loro.

Una serie di incomprensioni creerà gags divertenti ed esilaranti.

Biglietto euro 12 - Ridotto Associazioni Convenzionate e

PER GRUPPI DI 10 PERSONE euro 10

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate

al numero : 0805027439 – 3487632546