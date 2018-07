A Bari le qualificazioni al campionato europeo Under 18 Pallacanestro 3x3

Il torneo di qualificazione al Campionato Europeo Under 18 di pallacanestro 3x3 si svolgerà a Bari il 3 e il 4 agosto prossimi, sul campo allestito per l’occasione al molo San Nicola. La manifestazione è organizzata dalla Fiba in collaborazione con Fip e Fip Puglia, con il patrocinio di assessorato allo Sport del Comune di Bari, Regione Puglia e Coni Puglia.

Nel torneo di qualificazione maschile, l’Italia esordirà nel girone B con la Lituania (venerdì, orario previsto 10,10), per poi chiudere il programma di giornata contro la Lettonia (ore 20,50), ed affrontare l’indomani, sabato, Polonia la mattina (ore 11,30) e Slovacchia poi (ore 18,50).

Nell’altro raggruppamento ci sono Ucraina, Andorra, Germania, Svizzera e Irlanda.

Doppio impegno di venerdì anche per le azzurrine, che debutteranno nel girone A contro la Spagna (orario previsto 11,50), per poi affrontare Andorra (19,50). L’indomani, sabato, la nazionale femminile giocherà la terza gara contro la Lituania (10,30).

Nel girone B ci sono Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Turchia.

In palio, per ciascun torneo, quattro posti per Debrecen, in Ungheria, dove dal 31 agosto al 2 settembre si disputerà la FIBA Europe Cup 3x3 U18, per l’assegnazione del titolo continentale.

Alla fase finale si qualificano direttamente le prime classificate dei gironi, mentre gli altri pass andranno alle vincenti delle semifinali incrociate fra seconde e terze, le ultime gare in programma sabato (dalle 19,50).

A Voiron (Francia) e a Szolnok (Ungheria), il 4 e il 5 agosto, gli altri due gironi di qualificazione.

Dopo la finali nazionali giovanili disputate a Grotte di Castellana, le qualificazioni all’Europeo U18 sono l’evento clou dell’estate pugliese dedicata al 3x3, la nuova frontiera della pallacanestro mondiale che diverrà sport olimpico già da Tokyo 2020 e che ha regalato all’Italbasket uno ‘storico’ titolo mondiale, il primo del movimento cestistico nazionale.

Programma (suscettibile di variazioni)

Venerdì 3 agosto

9,30: cerimonia d’apertura

9,50/12,30: gare

17,50/21,10: gare

Sabato 4 agosto

9,50/12,30: gare

17,50/21,30: gare

21,30/22,30: intrattenimento

22,30/23,30: Slum Dunk Contest (esibizione di schiacciate)

Le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3x3.

Convocazioni

Nazionale maschile U18 3x3

Matteo Cavallo (2000, 193, Latina Basket)

Riccardo Chinellato (2000, 195, Team Abc Cantù)

Lorenzo Donadio (2001, 193, Stella Azzurra)

Niccolò Filoni (2001, 196, Nuovo Basket Aquilano)

Nicolò Ianuale (2001, 196, Pall.Moncalieri S.Mauro)

Pietro Nasini (2000, 195, Team Abc Cantù)

Matteo Picarelli (2001, 188, Grasshoper Club Zurich)

Vincenzo Taddeo (2000, 191, Honey Sport City)

Solo quattro degli atleti sopra indicati parteciperanno alle Qualificazioni alla Coppa Europa.

Nazionale femminile U18 3x3

Michela Battilotti (2000, 176, Famila Basket Schio)

Giulia Bongiorno (2000, 174, Roma Team Up)

Eugenia Marcelli (2000, 176, NCP Willie Basket Rieti)

Carolina Salvestrini (2000, 180, Basket Femminile Le Mura)

Pillole 3x3

Si gioca su un campo con un solo canestro, per un unico periodo da 10 minuti, e con squadre formate da tre giocatori più un sostituto.

Ogni tiro realizzato dentro l’arco vale 1 punto, da dietro l’arco 2 punti, ogni tiro libero segnato 1 punto.

Ciascuna azione d’attacco può durare al massimo 12 secondi.

L’Italia vanta il più alto numero di tesserati al mondo, 7.895 al 1° novembre 2017.