Torna 'Underzones' la rassegna dedicata alle realtà underground e internazionali della regione Puglia

Torna a distanza di due anni la rassegna Underzones, collegata al noto festival musicale pugliese Time Zones, giunto quest’anno alla 33° edizione. Nello specifico Underzones (che chiude il Time Zones XXXIII) è dedicata alle realtà underground della regione Puglia da un lato (Underzones #1) e internazionali dall’altro (Underzones #2).

L’interesse di Underzones #2 nei confronti del panorama internazionale è quello di portare al sud Italia producer e realtà musicali che siano espressioni delle contaminazioni elettroniche underground contemporanee: una immersione negli articolati circuiti della musica elettronica, con incursioni quest’anno nella storica scena elettronica di Sheffield (UK) anni 1977-1997 con Adi Newton (Clock DVA e The Anti Group su tutti, ma anche Psychophycists, The Future) e della scena elettronica berlinese degli ultimi vent’anni con Guido Möbius.

10 Novembre 2018

Ore 22:00: Clock DVA in concerto

Ore 23:30: Guido Möbius in concerto

Apertura porte ore 21:30

Ingresso: 10 €

c/o laboratorio urbano MAT

Via Macello - Terlizzi (BA)

