Undici candeline per l’associazione Oll Muvi conosciuta come I love Molfetta

Siamo arrivati a spegnere 11 candeline per l’associazione Oll Muvi e per I love Molfetta, un progetto partito in sordina che, nonostante lo scetticismo di molti, è riuscito a crescere e ad andare lontano. E’ un anniversario in chiaroscuro, avremmo voluto fare festa ma, di questi tempi, tutto è un po’ più triste. Siamo certi che si tratti solo di una festa rinviata e che presto tutti insieme torneremo ad abbracciarci, a gioire delle gioie e dei successi del nostro compagno di viaggio. Forse apprezzeremo di più le piccole cose, quelle che davamo per scontate e che ora ci mancano, come ci manca la normalità. Sono stati undici anni di amore con Molfetta nel cuore e sul cuore, con la voglia di andare avanti e di fare sempre di più. Insieme, in questi anni abbiamo raggiunto i nostri fratelli in ogni parte del mondo, abbiamo creato “ponti” dove c’erano “strade” sgangherate; ci siamo uniti in una grande community che supera i confini e che ci fa sentire sempre e tutti a casa. L' idea di questo progetto è di Roberto Pansini, Presidente dell' Associazione Oll Muvi, nata come una mission di "marketing territoriale" per raggiungere le quarte e quinte generazioni di emigrati e far conoscere e non dimenticare le origini e le radici i dei loro nonni e la loro città natia: Molfetta. Oggi spegniamo undici candeline, la strada percorsa in questi anni non è stata mai in discesa, ma la gioia, il calore, l’affetto ricevuto dai molfettesi, che si trovano in ogni parte del mondo, ci hanno ripagato di ogni sacrificio. La nostra piattaforma web è diventata un punto di riferimento. Con il supporto di tutti voi, abbiamo avviato collaborazioni con le Istituzioni italiane e statunitensi che hanno portato ad iniziative splendide. Non è il caso, ora di elencarle, ma, sono davvero tante. Ci siamo dotati di un canale YouTube, con innumerevoli video realizzati che raccontano storie vere, molti dei quali superano le 25mila visualizzazioni, siamo presenti anche sui social Instagram e Twitter. Abbiamo avviato collaborazioni con realtà editoriali internazionali e siamo pronti per nuove grandi avventure. GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=0I8T-sENQMk I love Molfetta e l’associazione Oll Muvi sono nate per creare un ponte tra chi è rimasto a casa, in Italia, a Molfetta, e chi ha trovato casa dall’altra parte del mondo. Grazie ad internet le distanze si sono accorciate e sono nate, in questi anni, amicizie inimmaginabili. Noi, ottimisti per natura, siamo certi che di amici lungo la strada ne incontreremo ancora molti. Auguri a noi, a tutti noi, amici di I love Molfetta.