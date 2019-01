Lo spettacolo “In bilico”, dell' Accademia dello spettacolo di Bari Unika, in scena al Teatro Abeliano

Non solo percorso accademico, Unika, Accademia dello spettacolo di Bari, prosegue anche con quello della produzione, attività sempre più proficua con il coinvolgimento di ex-allievi diplomati presso l’istituzione barese.

“In bilico” è il titolo dell’ultima produzione di Unika che andrà in scena mercoledì 16 gennaio alle 21,00, al teatro Abeliano di Bari.

Liberamente ispirato a Le affinità elettive di Goethe, romanzo pubblicato nel 1809 tra i più significativi della storia della letteratura per stile e per la modernità delle tematiche trattate, lo spettacolo si avvale delle coreografie e della regia di Sabrina Speranza, direttrice dell’istituzione barese per il settore danza.

….non era traccia alcuna della sottile affinità chimica in virtù della quale le passioni s’attirano e si respingono, s’associano, si neutralizzano e poi si separano e ricompongono un’altra volta.....

J.W.Von Goethe

Un breve estratto della performance è stato presentato lo scorso marzo al Festival Dab, ma il debutto e la prima assoluta di “In bilico” saranno rappresentati al teatro Abeliano. Le danzatrici sono Sabrina Speranza, Sara Buccarella, Sara Alessia Giannini, Lucrezia Pastore, Serena Servadio, Rossella Gaudiomomonte. Le attrici Justy De Venuto e Arianna Gambaccini, le musiche di Johann Sebastian Bach e l’adattamento dei testi invece è di Italia Aiuola, Justy De Venuto e Arianna Gambaccini che ha curato anche i testi originali.

Unika Produzione è nata nel 2014 e ha visto impegnati gli allievi dei corsi avanzati nella messinscena di produzioni originali. Ai più meritevoli si offre inoltre l’opportunità di accedere a produzioni artistiche interne o esterne all’accademia stessa.

Per info: accademiaunika@gmail.com