UniKa in scena all'Hotel Excelsior con "Maestri in palcoscenico"

A distanza di qualche settimana dall’inizio dell’anno accademico, Unika, Accademia dello Spettacolo di Bari, presenterà domenica 27 ottobre alle 18.00, presso l’Hotel Excelsior a Bari, il proprio corpo docenti con la performance “Maestri in palcoscenico”: una sorta di festa di benvenuto ai numerosi allievi che la frequentano e la animano.

Al nutrito team di docenti in scena, stimati professionisti del settore (Sabrina Speranza, Domenico Iannone, Francesca Chimienti, Rocco Capri Chiumarulo, Anna Garofalo, Loredana Savino, Ina Iljuconoka, Beppe Sequestro, Michele Acquafredda, Fabrizio Sardelli, Andrea Toriello, Giampiero Doria, Beppe Sequestro, Grazia Midori), da quest’anno, il settore Musica, si avvarrà anche della prestigiosa collaborazione di Marco Armani, cantante, musicista ed arrangiatore barese lanciato da Pippo Baudo a Domenica In. Sette album, cinque partecipazioni a Festival di Sanremo e Cantagiro, autore e interprete di famosissime canzoni tra cui È la vita, Tu dimmi un cuore ce l'hai, Uno sull'altro, di colonne sonore per film e trasmissioni Rai. Tra le collaborazioni artistiche, vanta quelle con Ron, Luca Carboni, Red Canzian e Pasquale Panella.

Si arricchisce quindi sempre più il team di docenti di Unika, che dal 2003 offre un piano accademico in cui coesistono la danza, il teatro e la musica.

Nel corso della serata, ad ingresso libero, sarà anche proiettato il cortometraggio di Letizia Lamartire, “Pretexto andaluso” liberamente tratto dalle ‘Nozze di sangue’ di Federico Garcia Lorca. Lamartire, regista barese in rapida ascesa, formatasi proprio ad Unika, che ha partecipato alla scorsa edizione del Bif&st (Bari International Film festival), ha già ricevuto diversi riconoscimenti nei più importanti festival cinematografici nazionali e non.

L'intera kermesse sarà presentata da William Volpicella, noto attore teatrale e cinematografico, nonché conduttore radiofonico di successo, ex allievo di Unika.

La scuola, guidata da Giampiero Doria e Sabrina Speranza, rispettivamente direttore e presidente dell’Accademia, consente di conoscere il mondo del teatro, della musica e della danza da un punto di vista professionale grazie allo studio di materie specifiche. I corsi inoltre si adattano a tutte le età.

Per informazioni contattare il numero 080 5042370 o inviare una mail a accademiaunika@gmail.com; www.accademiaunika.it