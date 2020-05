'Uno per tutti tutti per uno',i Moschettieri, in scena a Palazzo Pesce

Sabato 11 luglio 2020 alle ore 20.45 (I set) e 22.30 (II set) a Palazzo Pesce Giuseppe Bassi al contrabbasso, Vince Abbracciante alla fisarmonica e Seby Burgio al pianoforte intonano “Uno per tutti tutti per uno”.



Un concerto in Puglia che parte dal motto dei celeberrimi moschettieri di Dumas e porta in scena musiche originali e musiche finemente scelte appartenenti a diverse culture, dall’Italia al Giappone fino all’Argentina. Un viaggio intenso fatto di emozioni perché evoca le emozioni di tre grandi musicisti, tre eccellenze italiane nel mondo: Giuseppe Bassi, contrabbassista fra i più richiesti e apprezzati degli ultimi vent’anni, perdutamente innamorato della tradizione jazzistica e assai interessato alle correnti moderne del jazz con collaborazioni al fianco di numerosi musicisti blasonati in ambito mondiale come John Hicks, Joe Magnarelli e Stefano Bollani; Vince Abbracciante, laurea in Fisarmonica classica con lode e menzione al Conservatorio di Matera, fisarmonicista che si è esibito nei cinque continenti insieme ai nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale e definito dal Dizionario del Jazz italiano 2014 “stella nascente della fisarmonica in Italia… padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale”; e Seby Burgio, pianista sin dall’età di 4 anni, menzione speciale come nuovo talento a Umbria Jazz 2006, numerosissimi premi in occasione di concorsi prestigiosi come Premio nazionale del jazz Chicco Bettinardi, Vittoria Jazz e European Jazz Contest di Roma, e una carriera che vanta collaborazioni del calibro di Fabio Concato, Larry James Ray e Michael Rosen.



Una serata per divertirsi insieme ai tre moschettieri del jazz fra provocazioni, invenzioni estemporanee e sorprese inaspettate pensate per il pubblico di Palazzo Pesce.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.