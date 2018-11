Uopi, la personale dell'artista Alessio Costantini

La galleria 206 è lieta di invitarvi al sesto appuntamento della programmazione 2018 con la personale dell'artista Alessio Costantini in arte UOPI.

L'uomo piede arriva a Bari per presentare un progetto - elaborato nel corso di un ventennio - che unisce grafica e design.





UOPI

Opening 16 novembre 2018 ore 19:00

Fino al 9 dicembre 2018



Galleria 206

Via Dei Mille, 206 - Bari

www.unknownow.it