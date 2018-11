Al Teatro AncheCinema in scena lo spettacolo 'Urlo D'America'

l Centro Interuniversitario di Ricerca per il Teatro, le Arti Visive, la Musica e il Cinema in collaborazione con Anche Cinema presenta

lo spettacolo teatrale

URLO D'AMERICA

con ROBERT MC NEER

Regia di LELLO TEDESCHI

da un’idea di RAFFAELE GIRARDI

Musiche di PIERPAOLO MARTINO e PIETRO ROMANO MATARRESE



Ensemble

P. MARTINO (contabasso)

V. GALLO (sassofoni)

P. MATARRESE (chitarra elettrica)



martedì 27 novembre 2018 | ore 20.30

Teatro polifunzionale Anche Cinema

Corso Italia 112 BARI

Parcheggio Corso Italia 45 oppure Gestipark Battisti

INFO tel./SMS/WhatsApp 333 90 72 419



Biglietti disponibili al botteghio del Teatro Anche Cinema



L'evento è parte integrante delle Giornate di studio Narciso del 19,26,27,28 Novembre.

La partecipazione è #gratuita per gli studenti #Uniba che mostrino (anche su cellulare) l'e-mail d'invito alle Giornate.



L’urlo che risuona in questo spettacolo è la voce renitente di un’America altra, che fa riverberare nei suoni del jazz e della strada l’attesa di un diverso destino, l’espansione eccitata e irridente di coscienze renitenti, amiche di deliri e allucinazioni, di sogni e di malinconie. Vite che sanno d’asfalto e d’anfetamine, patemi dell’io e del noi: utopie dell’anti-consumo e di una giovinezza sognante altre strade, altri destini collettivi.